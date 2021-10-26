Звезда сериала «Перекати поле» Ксения Гусева рассказала о съемках нового проекта в Ростове

В Ростове проходят съемки нового сериала для канала «Россия 1» под названием «Галка». Картина рассказывает о жизненных перипетиях двух девушек, которых подменили в роддоме. Трагедия и любовь, неожиданные встречи и события, которые расставят все по своим местам. Все это ожидает зрителя в 12 сериях ленты. Съемки стартовали с восьмого сентября и продлятся примерно до середины декабря.В один из съемочных дней группа расположилась на Западном возле фитнес-центра. С самого утра парковка клуба была уставлена большими машинами с гримерными, оборудованием и реквизитом.Съемки проходили в двух локациях: у главного входа в спортклуб и в самом зале. Режиссер картины Роман Нестеренко рассказал, что 15 лет прожил в Ростове и работал в театре драмы имени М. Горького. Ему было приятно снова вернуться в этот город.- По замыслу, нужно было запечатлеть небольшой южный городок в осенне-летний период. Погода в Москве уже достаточно холодная и дождливая, да и в нынешней столице с трудом можно отыскать локации, цепляющие глаз, не застроенные многоэтажками и торговыми центрами. Поэтому выбор пал именно на Ростов. Здесь съемки проходили во всех фактурных местах города. Таким образом, удалось уловить моменты лета, плавно переходящего в осень, - подчеркнул режиссер.Антураж съемочного процесса завораживал, заставляя проникнуться к событиям в кадре и вне его. Внимание привлекла камера, оснащенная каркасом для стабилизации записи. Оператор с такой камерой выглядит достаточно футуристично. Первая сцена пройдена и команда готовится к съемках в самом спорткомплексе.Внутри клуба все выглядело еще эпичнее. Перед несколькими мониторами сидит погруженный в работу режиссер. Он наблюдает за происходящим в тренажерном зале и рулит процессом. В моментах между дублями удалось поговорить с Ксенией Гусевой. Звезда сериала «Перекати поле» играет главную роль в сериале.- Внутренне мне очень близко то, что переживает моя героиня, - рассказывает Ксения. - Речь идет о моментах, когда чувствуешь, что живешь не своей жизнью, а потом все становится на свои места и можно ощутить себя самой собой.Актриса поделилась своими впечатлениями о Ростове. В перерывах между съемками Гусева успела прогуляться по городу, оценить архитектуру и антураж старого Ростова.- Особенно вдохновляют маленькие уютные переулки Ростова, - отмечает актриса. - В свободное время я посетила все интересные места южной столицы.На работу девушке помогает настроиться съемочная команда и режиссер картины. Ксения подчеркнула, что внутри коллектива сложилась очень теплая атмосфера, что поднимает настроение и придает сил.Кроме Гусевой, что в новом кинопроекте будут сниматься Мария Ремер, Зоя Буряк, Виктор Супрун, Станислав Эрдлей, Михаил Хмуров и многие другие. Также в сериале появятся и студентки ростовского филиала всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова. О дате выхода «Галки» пока неизвестно.