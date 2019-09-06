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Режиссер Тодоровский заявил, что мечтает снять в Таганроге продолжение сериала «Оттепель»

Режиссер Тодоровский заявил, что мечтает снять в Таганроге продолжение сериала «Оттепель»
Режиссер Валерий Тодоровский заявил, что мечтает снять в Таганроге продолжение сериала «Оттепель». Об этом сообщает издание «БК».

Известно, что съемки первого сезона картины проходили в двух городах: Минске и Москве. Тодоровский признался, что хотел бы приступить к созданию второй части. Сначала у него были плану снять продолжение в Одессе. Такое местоположение отвечало сюжету фильма.

– Мы хотели снимать в Одессе, потому что в финале первого сезона главный герой садится на поезд и уезжает работать на Одесскую киностудию, – поведал режиссер.

Он рассказал, что этим планам не суждено сбыться из-за сложных отношений России и Украины. У автора возникла идея перенести съемки в Таганрог. Однако такой вариант требует больших вложений.

– Если бы кто-то пришел и сказал: «Вот вам неограниченное финансирование», мы могли бы построить огромную декорацию киностудии где-нибудь в Таганроге. Сюда бы приехали все актеры, и мы бы сделали крутой второй сезон, – поделился мыслями Тодоровский.

Он отметил, что пока необходимого финансирования у картины нет. Пока съемки в донском городе остается идеей.

Сериал «Оттепель» вышел на экраны в 2013 году. В фильме рассказывается о жизни и поворотах судьбы молодого и талантливого оператора Виктора Хрусталева.

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