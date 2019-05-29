Таганрожец Добронравов рассказал, что съёмки нового сезона «Сватов» начнутся летом 2019-го



Актёр Добронравов из Таганрога сообщил о дате съёмок нового сезона сериала «Сватов». По его словам, процесс начнётся летом 2019 года. Такую информацию передает «Чита».



Фёдор добавил, что создатели «Сватов» хотят провести съёмки и летом, и зимой. Дело в том, что они хотят разнообразить «фон» сериала.

Так что поклонникам комедийной истории придётся ждать как минимум до 2020 года.



Фанаты неустанно засыпают вопросами как Добронравова, так и Николая Добрынина, которые иполняют главные роли в «Сватах».



Отметим, что в марте этого года Фёдору разрешили въезд на территорию Украину. До этого в 2017 году СБУ и Минкультуры Незалежной внесли его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. В тот период, когда Добронравов перестал быть «персоной нон грата», одним из главных претендентов на пост президента Украины был Зеленский, руководитель студии «Квартал 95», которая снимает «Сватов».



Так как Зеленский всё-таки стал президентом, то даже нельзя сомневаться в продолжении всеми любимого сериала.