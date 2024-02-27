Жокея Дмитрия Асочакова из Ростова-на-Дону похоронят в Хакасии

Фото: Из социальных сетей ООО Конный завод «Донской»

Дмитрий Асочаков, знаменитый жокей ростовского ипподрома, будет похоронен на родине – в Республике Хакасия. Эту печальную новость передали коллеги титулованного всадника.Церемония прощания намечена на 28 февраля в станице Владимирской (Лабинский район) Краснодарского края. Гости, собравшиеся для последнего прощания, придут на конный завод "Прогресс" по адресу: ул. Буденного, 25, чтобы почтить память Дмитрия. После этого тело жокея будет доставлено в родной регион, где он родился и вырос, чтобы найти покой на родине.Дмитрий Асочаков ушел из жизни в возрасте 32 лет. По информации, полученной от источника Donday, его тело было найдено повешенным 25 февраля.Спортсмен начал свою профессиональную карьеру в скачках уже в 18 лет. Он победил в десятках соревнований в России и завоевал несколько призовых мест на международных состязаниях.