Жительница Зверево, которая забетонировала собственного сына, была библиотекарем и работала с детьми
Жители города Зверево Ростовской области сообщили подробности о жизни семьи Натальи Д., в квартире которой нашли импровизированный склеп и два разлагающихся трупа.
Ужасающая история всплыла 26 февраля. Жильцы одной из пятиэтажек на улице Ивановского почувствовали неприятный запах в подъезде. Они обратились в полицию. Правоохранители вскрыли входную дверь квартиры, из которой шла вонь и обнаружили там горы мусора и различного хлама. В одной из комнат на кровати лежала хозяйка жилища Наталья. Женщина пожаловалась, что плохо себя чувствует и попросила вызвать «скорую». Рядом с ней лежал тело ее мужа. Наталья сказала, что он вот-вот должен проснуться. Но труп пролежал уже не один день и стал разлагаться.
В дальней комнате сотрудники обнаружили что-то похожее на забетонированный гипсокартоновый короб. Для того, чтобы его распилить, они вызвали специалистов с болгаркой. После того, как этот короб распилили, они нашли еще одно тело. Это был 29-летний сыну пары, который проживал с ними.
- По предварительным данным, тело отца пролежало как минимум месяц, а сын умер приблизительно полгода назад. Смерть обоих мужчин не носит криминального характера, - сообщил Donday с ссылкой на источник.
Наталье призналась, что она вместе с мужем не хотела расставаться с единственным ребенком. Они решили не хоронить его, а соорудить могилу прямо в квартире. Они сами сделали гроб, а затем залили конструкцию с телом бетонной смесью. Родственникам и знакомым семейная пара говорила, что умершего сына они похоронили в другом городе. В январе скончался муж Натальи. Видимо, она не могла в это поверить и решила, что он отдыхает. Все это время она спала рядом с разлагающимся трупом в надежде, что вот-вот супруг проснется. Трупные яды стали отравлять женщину и ей стало совсем плохо. Женщину с отравлением доставили в ЦГБ Зверево.
История маленького городка быстро разлетелась не только между жителей, но и в социальных сетях. Все, кто знал семью, были шокированы и очень сочувствовали их родственникам. Некоторые горожане встают на защиту Натальи и просят без осуждения отнестись к произошедшему.
- Семья вела затворнический образ жизни — были спокойными, доброжелательными. Никто из них никогда не конфликтовал с соседям. Даже напротив, люди хорошо о них отзывались, - сообщила одна из жительниц Зверево. - Глава семейства трудился вахтовым методом, а Наталья была библиотекарем и работала с детьми. Она всегда была готова прийти на помощь. Вероятно, смерть близких тяжело ударила по ней.
В данный момент Наталья находится на лечении. Ей еще предстоит пройти несколько психиатрических экспертиз. По факту обнаружения двух тел в СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело.