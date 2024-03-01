Жительница Зверево, которая забетонировала собственного сына, была библиотекарем и работала с детьми

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Жители города Зверево Ростовской области сообщили подробности о жизни семьи Натальи Д., в квартире которой нашли импровизированный склеп и два разлагающихся трупа.Ужасающая история всплыла 26 февраля. Жильцы одной из пятиэтажек на улице Ивановского почувствовали неприятный запах в подъезде. Они обратились в полицию. Правоохранители вскрыли входную дверь квартиры, из которой шла вонь и обнаружили там горы мусора и различного хлама. В одной из комнат на кровати лежала хозяйка жилища Наталья. Женщина пожаловалась, что плохо себя чувствует и попросила вызвать «скорую». Рядом с ней лежал тело ее мужа. Наталья сказала, что он вот-вот должен проснуться. Но труп пролежал уже не один день и стал разлагаться.В дальней комнате сотрудники обнаружили что-то похожее на забетонированный гипсокартоновый короб. Для того, чтобы его распилить, они вызвали специалистов с болгаркой. После того, как этот короб распилили, они нашли еще одно тело. Это был 29-летний сыну пары, который проживал с ними.- По предварительным данным, тело отца пролежало как минимум месяц, а сын умер приблизительно полгода назад. Смерть обоих мужчин не носит криминального характера, - сообщил Donday с ссылкой на источник.Наталье призналась, что она вместе с мужем не хотела расставаться с единственным ребенком. Они решили не хоронить его, а соорудить могилу прямо в квартире. Они сами сделали гроб, а затем залили конструкцию с телом бетонной смесью. Родственникам и знакомым семейная пара говорила, что умершего сына они похоронили в другом городе. В январе скончался муж Натальи. Видимо, она не могла в это поверить и решила, что он отдыхает. Все это время она спала рядом с разлагающимся трупом в надежде, что вот-вот супруг проснется. Трупные яды стали отравлять женщину и ей стало совсем плохо. Женщину с отравлением доставили в ЦГБ Зверево.История маленького городка быстро разлетелась не только между жителей, но и в социальных сетях. Все, кто знал семью, были шокированы и очень сочувствовали их родственникам. Некоторые горожане встают на защиту Натальи и просят без осуждения отнестись к произошедшему.- Семья вела затворнический образ жизни — были спокойными, доброжелательными. Никто из них никогда не конфликтовал с соседям. Даже напротив, люди хорошо о них отзывались, - сообщила одна из жительниц Зверево. - Глава семейства трудился вахтовым методом, а Наталья была библиотекарем и работала с детьми. Она всегда была готова прийти на помощь. Вероятно, смерть близких тяжело ударила по ней.В данный момент Наталья находится на лечении. Ей еще предстоит пройти несколько психиатрических экспертиз. По факту обнаружения двух тел в СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело.