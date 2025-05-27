IV ежегодный фестиваль северной ходьбы прошел в Суворовском районе Ростова-на-Дону
В Суворовском районе Ростова-на-Дону состоялся уже четвертый ежегодный фестиваль северной ходьбы «Нордик-Дон», который прошел на территории парка 70-летия Победы 25 мая и привлек внимание более полутора сотен любителей активного образа жизни.
По словам самих участников, в этом году спортивный праздник отличается масштабом. Здесь встретились как опытные спортсмены, так и новички, только начинающие знакомиться с этим видом спорта.
Как отметила руководитель Донской федерации северной ходьбы Алина Браташ, фестиваль привлекает не только фанатов скандинавской ходьбы, но и всех, кто заботится о своем здоровье. Участниками становятся люди разных возрастных категорий, начиная с 18 лет и старше. Любой желающий может принять участие в любительском старте, добавила она.
Вера Мартынова и Виталий Гиберлидис, пенсионеры из города Шахты, приехали на фестиваль, чтобы испытать свои силы в любительском старте. Они уверены, что скандинавская ходьба оказывает благотворное влияние на здоровье. Вера Мартынова рассказала, что ей 83 года, она занимается скандинавской ходьбой уже два года - вместе с Виталием они посещают занятия в своем городе один-два раза в неделю, преодолевая при этом по несколько километров. В подобном масштабном событии они участвуют уже второй раз, и им это очень нравится – после каждого пройденного круга ощущается прилив энергии, поделилась пенсионерка.
Не стоит думать, что скандинавская ходьба – это увлечение исключительно для пожилых людей. Организаторы фестиваля подчеркивают, что этот вид спорта охватывает три направления: реабилитацию, фитнес и спорт. Пенсионеры чаще отдают предпочтение реабилитационному направлению, которое помогает восстановить двигательные функции.
Фитнес пользуется популярностью у девушек и женщин, стремящихся сохранить стройность и поддерживать фигуру с помощью умеренных физических нагрузок. Спортивное же направление требует большой выносливости и серьезной подготовки, здесь важны результаты и скорость.
25 мая участникам спортивного забега предстояло преодолеть пятикилометровую дистанцию с заметными перепадами высот. Любительский старт проводили на другом участке трассы – с менее крутым подъемом. Спортивные соревнования требуют значительных усилий и проводятся на трассе второй категории сложности, поскольку участники имеют возможность получить спортивные разряды, выполнив соответствующие нормативы, пояснила Алина Браташ.
Победителей ждали уникальные медали, дипломы, сертификаты и ценные подарки от спонсоров. Мероприятие было поддержано, прежде всего, объединением застройщиков юга России – «ВКБ-Новостройки», а также издательством «ГеоДом», магазинами NordicPro и «Твой спорт», страховой компанией «Согаз-Мед» и кинотеатром «Киномакс». Квас «Староминский» помогал справиться с жарой, а пирожки от главного спонсора – восстановить силы.
В целом программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. Гости могли насладиться выступлениями студий артистических искусств «РаДа» и танцев «Искра-100», послушать стихи и песни бардов клуба «Эхо планеты», принять участие в утренней зарядке со студией движения «Импульс», увидеть спасательную технику и получить урок безопасности от МЧС, поучаствовать в викторине, организованной библиотекой им. Л. Н. Толстого. Ярким завершением праздника стало выступление арт-группы «Тянь Лун» и хороводы с фольклорным театром «Душегрея».
Дополнительную информацию и фотографии можно найти в группе Донской федерации северной ходьбы в социальных сетях.