Уголовное дело возбудили после обнаружения в Зверево двух трупов

Фото: социальные сети (тг Красный Сулин - Ростовская область)

СУ СК по Ростовской области возбудил уголовное дело, после необычной «находки» в квартире в городе Зверево.Жуткая трагедия случилась 26 февраля в пятиэтажном доме на улице Ивановского. Жильцы почувствовали сильную вонь, которая исходила из квартиры соседей. Обеспокоенные люди вызвали полицию. Когда сотрудники вскрыли входную дверь, подъезд заполонил трупный запах. В противогазах специалисты зашли в жилище и увидели горы мусора. В одной из комнат лежало тело мужа хозяйки, а в другой забетонированный в самодельный склеп труп их сына.Позже выяснилось, что парень скончался около пяти месяцев назад. Вслед за ним в конце января скончался отец. Труп пролежал в спальне прямо возле кровати около месяца. Регулярно там спала его супруга. Предварительно, смерть родственников не носит криминальный характер.Известно, что вся семья состояла на учете у психиатра и страдала психическими расстройствами. После случившегося инцидента женщину отправили в ЦГБ Зверево с отравлением трупными ядами, а тела забрали на экспертизу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.- Затребована характеризующая семью информация, в том числе из учреждений, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь,- добавили в СУ СК по Ростовской области.