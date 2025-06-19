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Расценки на размещение агитационных материалов на выборах губернатора Ростовской области

Расценки на размещение агитационных материалов на выборах губернатора Ростовской области
Информация кандидатам на выборы Губернатора Ростовской области, которые состоятся 14 сентября.

В соответствии с п.6 ст 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью ООО «Ростов.ру» (ИНН 6164105444) сообщает о готовности предоставить:

-  услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании rostov.mk.ru (свидетельство о регистрации № ЭЛ № ФС77 – 57441 от 27.03.2014 г) на платной основе. Стоимость размещения агитационных материалов в сетевом издании:
- информационная статья (с фото и объёмом до 3000 знаков) – в разделе «ТОП-новости» 25000 руб. (закрепление на 7 дней + 5000 руб.), основная лента новостей  15000 рублей/
-  услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании rostov.ru (свидетельство о регистрации № ЭЛ № ФС77-68570 от 03.02.2017 г) на платной основе. Стоимость размещения агитационных материалов в сетевом издании:
- баннер 1100*100 pix над ТОП-новостями, 1 день – 2000 рублей (статика 30%)
- баннер 800*100 pix под ТОП-новостями, 1 день – 1500 рублей (статика 30%)
- баннер 240*400 pix в правом блоке, 1 день – 1000 рублей (статика 30%)
- информационная статья (с фото и объёмом до 3000 знаков) – в разделе «ТОП-новости» 25000 руб. (закрепление на 7 дней + 5000 руб.), основная лента новостей 15000 рублей.

г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, 12, оф.5. Тел. 8-951-826-39-00
Фото: Избирком РО.
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