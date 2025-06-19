Расценки на размещение агитационных материалов на выборах губернатора Ростовской области

Фото: Избирком РО.

Информация кандидатам на выборы Губернатора Ростовской области, которые состоятся 14 сентября.В соответствии с п.6 ст 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью ООО «Ростов.ру» (ИНН 6164105444) сообщает о готовности предоставить:- услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании rostov.mk.ru (свидетельство о регистрации № ЭЛ № ФС77 – 57441 от 27.03.2014 г) на платной основе. Стоимость размещения агитационных материалов в сетевом издании:- информационная статья (с фото и объёмом до 3000 знаков) – в разделе «ТОП-новости» 25000 руб. (закрепление на 7 дней + 5000 руб.), основная лента новостей 15000 рублей/- услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании rostov.ru (свидетельство о регистрации № ЭЛ № ФС77-68570 от 03.02.2017 г) на платной основе. Стоимость размещения агитационных материалов в сетевом издании:- баннер 1100*100 pix над ТОП-новостями, 1 день – 2000 рублей (статика 30%)- баннер 800*100 pix под ТОП-новостями, 1 день – 1500 рублей (статика 30%)- баннер 240*400 pix в правом блоке, 1 день – 1000 рублей (статика 30%)- информационная статья (с фото и объёмом до 3000 знаков) – в разделе «ТОП-новости» 25000 руб. (закрепление на 7 дней + 5000 руб.), основная лента новостей 15000 рублей.г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, 12, оф.5. Тел. 8-951-826-39-00