В Зверево женщина месяц спала в комнате с разлагающимся трупом мужа
Стали известны новые подробности истории с двумя трупами в квартире Зверево. По информации DonDay, умерший глава семейства не был забетонирован. Около месяца тело мужчины лежало в спальне. Все это время женщина думала, что он спит.
О том, что творится в квартире пятиэтажки на улице Ивановского, соседи узнали 26 февраля. Жильцы вызвали полицию из-за сильной вони. Когда входную дверь соседей вскрыли, по всему подъезду распространился трупный запах вперемешку с вонью от горы мусора в комнатах.
Чтобы войти в помещение, специалистам потребовались противогазы. В одной из комнат стоял какой-то короб из гипсокартона, залитый бетоном, а в другой комнате на полу лежал труп мужчины. Короб оказался импровизированном гробом для сына женщины. Он умер почти полгода назад, но родители не стали хоронить его. Могилу соорудили прямо в комнате. В конце января скончался отец. Вероятно, супруга не смогла «похоронить» его таким же образом. Около месяца разлагающийся труп лежал в спальне, рядом с кроватью.
Как выяснилось, вся семья состояла на учете у психиатра. Все трое страдали психическими расстройствами. Женщина надышалась трупными ядами, поэтому ее отправили в ЦГБ, а тела забрали на экспертизу.