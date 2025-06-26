Фото: Правительство РО

В двух районах Ростовской области два дня не будут продавать алкоголь. Об этом сообщило региональное правительство.В регионе 28 июня пройдут выпускные вечера. В связи с этим в некоторых районах запретили продажу спиртного. В Тарасовском ограничения будут действовать 27 и 28 июня, а в Багаевском — 28 и 29 июня. В этих районах выпускные будут проходить два дня.Нарушение запрета может привести к административной ответственности и штрафу до 300 000 рублей с конфискацией алкоголя.