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В двух районах Ростовской области два дня не будут продавать алкоголь

В двух районах Ростовской области два дня не будут продавать алкоголь
В двух районах Ростовской области два дня не будут продавать алкоголь. Об этом сообщило региональное правительство.

В регионе 28 июня пройдут выпускные вечера. В связи с этим в некоторых районах запретили продажу спиртного. В Тарасовском ограничения будут действовать 27 и 28 июня, а в Багаевском — 28 и 29 июня. В этих районах выпускные будут проходить два дня.

Нарушение запрета может привести к административной ответственности и штрафу до 300 000 рублей с конфискацией алкоголя.
Фото: Правительство РО
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