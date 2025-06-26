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Движение в Октябрьском районе Ростова ограничат до конца декабря

Движение в Октябрьском районе Ростова ограничат до конца декабря

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону вводятся ограничения на дорожное движение, которые продлятся до конца года. Информация об этом поступила из департамента автодорог города.

Ограничения движения по улице Немировича-Данченко связаны с проведением работ на канализационной сети и вступят в силу с 14 июля. Транспорт не сможет двигаться по участку от улицы Калитвинской до площади 2-й Пятилетки. Ожидается, что данные ограничения будут сняты 25 декабря.

Администрация города обращается к водителям и пассажирам общественного транспорта с просьбой принимать во внимание данную ситуацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.
Фото: Donday
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