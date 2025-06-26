В ночь на 26 июня над Ростовской областью сбили 11 беспилотников

Фото: Donday

В ночь на 26 июня над Ростовской областью сбили 11 дронов. Как уточнили в Минобороны РФ, всего над регионами сбили 50 беспилотных летательных аппаратов.В частности, в Курской области были нейтрализованы 23 беспилотника. В Брянской и Белгородской областях отражены атаки шести и трех БПЛА соответственно.Помимо этого, в Московской области были уничтожены три дрона, включая два, летевших в направлении Москвы. Два беспилотных аппарата были сбиты над территорией Крыма. Единичные дроны были перехвачены над Мордовией и Калужской областью.