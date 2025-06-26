Очередной карантин из-за горчака ползучего ввели в Ростовской области

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В Ростовской области повторно введен карантин из-за распространения горчака ползучего, о чем заявили в региональном управлении Россельхознадзора.Очаг карантинного сорного растения обнаружен в Волгодонском районе на территории, занимающей 156,2 гектара. В связи с этим надзорные органы установили специальный фитосанитарный режим на территории общей площадью 1 123 гектара.Необходимо подчеркнуть, что горчак считается одним из самых вредоносных и сложно искореняемых сорняков. Его характерные особенности – мощная корневая система и быстрое распространение, что влечет за собой ухудшение состояния сельскохозяйственных угодий и невозможность их использования для земледелия.В границах карантинной зоны продажа и перемещение продукции растительного происхождения допускаются только при наличии документов, подтверждающих ее соответствие действующим стандартам. Также введен запрет на вывоз грунта и почвенных смесей за пределы обозначенной территории.Запрещено также использование зерновых, силосных и соломенных кормов для кормления животных. Помимо этого, вводится ограничение на выгул домашнего скота на полях и лугах, расположенных в карантинной зоне.Ранее подобные карантинные мероприятия из-за этого опасного сорняка уже применялись в Морозовском районе и городе Волгодонске.