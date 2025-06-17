ВТБ: половина россиян готова сдать биометрию для защиты от мошенников

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Желание защитить свои средства от мошенников — главный мотив для сдачи биометрии у 52% россиян. За последние полгода доверие к биометрическим сервисам заметно повысилось, показал опрос* ВТБ перед ПМЭФ-2025.Среди других причин** 23% отметили удобство — не нужно носить с собой документы и карты. Ещё 22% выбрали лёгкую авторизацию по биометрии в банках и на Госуслугах, 21% — возможность снимать наличные без карты и телефона, 15% — бесконтактную оплату в транспорте и магазинах.По сравнению с осенью-зимой 2024 года доля сомневающихся в безопасности биометрии снизилась почти вдвое — с 46% до 27%. Противников таких сервисов стало меньше: с 22% до 13%. Число тех, кто уверен в удобстве и безопасности биометрии, немного выросло — с 26% до 27%. Ещё 13% считают биометрию надёжной, но неудобной для регистрации.27% опрошенных уже сдавали биометрию в МФЦ, банках или через приложение «Госуслуги Биометрия», а 29% планируют сделать это в ближайшее время.Для удобства клиентов ВТБ тестирует сбор биометрии на планшетах с отечественной операционной системой — курьер банка сможет приехать в любое место. Но по-настоящему упростить процесс поможет разрешение собирать биометрию прямо в защищённых банковских приложениях.«Мы видим, что доверие к биометрии постепенно растет, особенно в онлайн-банкинге. Уже 60% россиян считают, что биометрия скоро станет использоваться повсеместно. Сейчас важно сделать процесс сдачи биометрии максимально простым и удобным, например, через мобильные приложения банков. Если сдать и использовать биометрию станет проще, то новые сервисы появятся быстрее — в ритейле, транспорте, финансах и других сферах», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.Сдать биометрию можно удалённо через приложение «Госуслуги Биометрия» или в отделении банка за несколько минут. Подробнее о процессе — в разделе «Биометрия» в ВТБ Онлайн.*В опросе в июне 2025 года участвовали 1500 взрослых жителей крупных городов России.**Вопрос позволял выбрать несколько вариантов ответа.