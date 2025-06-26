В Ростове женщина, захламившая свой дом мусором, напала на коммунальщиков
Жительница Александровки Анастасия обратилась в городскую администрацию с просьбой решить проблему с её соседкой Альбиной, которая устраивает свалки около своего дома и пугает местных жителей. Недавно Альбина стала ходить по улице с вилами.
Администрация пообещала помочь с уборкой мусора, но когда рабочие пришли к женщине, она отказалась от их помощи и выгнала их. Из-за этого свалку не убрали.
— Свалочный очаг на ул. Новостроевская и пер. Молочный не устранён из-за агрессивного поведения женщины, — сообщили в администрации.
Коммунальщики планируют вернуться с полицией, чтобы убрать мусор. Однако местные жители считают, что проблема не в мусоре, а в поведении его хозяйки.