Донские волонтеры спасают пса с жуткими ранами и травмами

Фото: Donday

На Дону волонтеры спасают собаку с жуткими травмами. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на супругов Юрия и Оксану Каньшиных — волонтеров общества защиты животных «Доброе сердце».- К нам привезли котенка с тяжелыми повреждениями, и с ним была собака, – рассказывает Оксана. - Я попросила немного подождать с собакой, но люди уехали, оставив ее.У собаки были глубокие запущенные раны на внутренней и внешней сторонах бедер и лап. Причина ран осталась неизвестной, так как Оксана не успела выяснить детали у людей, доставивших животных, – они поспешили уйти. Предположительно, они нашли бездомное животное.- Сразу после их приезда мы начали лечить котенка. Мы не сразу осознали тяжесть состояния собаки, так как из-за густой шерсти повреждения были почти не видны, – поясняет волонтер.Позже зоозащитники обнаружили, что раны серьезные. Они оперативно доставили собаку в ветеринарную клинику для осмотра. Там животному сделали все необходимые анализы и назначили операцию.Во время хирургического вмешательства врачи удалили старые ткани с поврежденных областей и наложили повязки.- На следующий день после операции у собаки резко упала температура до 34,8 градуса, – вспоминает Оксана. - Она была на грани жизни и смерти.Но благодаря усилиям ветеринаров состояние животного удалось стабилизировать. Через некоторое время повязки сняли, и собаке прописали лекарства и мази. Чтобы предотвратить зализывание ран, ей надели специальный воротник.Оксана и ее муж заботятся о собаке и обрабатывают ей раны. Она хорошо кушает, не проявляет жадности. Иногда может попытаться съесть кошачий корм, но в целом ведет себя спокойно и терпеливо переносит все медицинские процедуры.