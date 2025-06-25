В серьезном ДТП в Азове пострадала женщина и ее несовершеннолетний сын

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Азовский»

В Азове произошло серьезное ДТП, в котором пострадали женщина и ее несовершеннолетний сын. Об этом сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.Трагедия случилась 25 июня около часа дня на улице Московской. Водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки», пожилой мужчина, почувствовал себя плохо и потерял сознание за рулем. В результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «ГАЗ 2705».От удара «Джип» задел еще один автомобиль – «Тойоту», которая затем столкнулась с ним повторно. «Тойота» по инерции откатилась назад и задела еще одну машину – «Ауди».В результате аварии пострадали два человека: 44-летняя женщина из «Тойоты» и ее 15-летний сын, которые были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.