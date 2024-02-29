В Ростовской области в Зверево нашли тела двух мужчин, залитые бетоном

Фото: Скрин с видео.

В городе Зверево Ростовской области обнаружили два зацементированных тела. Страшную находку нашли в квартире на улице Ивановского 26 февраля. Об этом пишет изданиеЖители пятиэтажного дома почувствовали неприятный запах, который доносился от соседей. Обеспокоенные люди вызвали сотрудников полиции. Когда они вскрыли входную дверь, буквально по всему подъезду пошел трупный запах. Вонь была настолько сильной, что специалистам пришлось работать в противогазах.Увиденное в квартире шокировало стражей порядка. Посреди комнаты стоял импровизированный склеп из гипсокартона, залитый бетоном. После того, как бетон разбили, в нем нашли два трупа. Чуть позже выяснилось, что в склепе находились тела отца и сына. Труп молодого человека пролежал в этом склепе не менее пяти месяцев.В квартире также находилась женщина, которая вела себя неадекватно. На вопросы стражей порядка она отвечала невнятно и твердила, что ее супруг и сын просто спят и скоро должны проснуться. Как оказалось, в квартире жила семья, которая состояла на учете у психиатра (все трое).По предварительным данным, женщину отправили в ЦГБ Зверево с отравлением трупными ядами, а тела забрали на экспертизу. Предварительно, смерть обоих мужчин не была насильственной.