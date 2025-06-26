В Ростовской области мужчина удерживал пассажирку поезда в заложниках и угрожал ножом

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В Ростовской области мужчина захватил пассажирку в поезде, угрожая ей холодным оружием. Информация об этом была опубликована в социальных сетях Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в ночь на 23 июня между железнодорожными станциями Лихая и Россошь. Согласно предварительной информации, предоставленной следствием, мужчина проник в соседний вагон поезда и вошел в купе, где находилась женщина. Используя нож, он стал угрожать ей, лишив возможности свободно передвигаться. Потерпевшая оказалась в положении заложницы, не имея возможности самостоятельно освободиться.По прибытии поезда на станцию Россошь, расположенную в Воронежской области, злоумышленник предпринял попытку покинуть вагон вместе с удерживаемой им пассажиркой, продолжая угрожать ей. Однако на перроне его уже ожидали сотрудники правоохранительных органов, которые незамедлительно произвели задержание.В отношении 43-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное лишение свободы с использованием оружия и угрозу убийством.