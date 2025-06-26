В Ростове не полностью смыли черную сажу со стен Парамоновских складов

Фото: Дондей.

В Ростове стены на Парамоновских складах не до конца отмыли от сажи после съемок фильма. В углах стен здания объекта культурного наследия до сих пор можно увидеть черные участки.В начале июня в городе проходили съемки военного фильма «Мы одной крови». Для того чтобы в кадре не было видно граффити, съемочная группа приняла решение закрасить стены черной сажей. Такое отношение к памятнику культурного наследия вызвало недовольство у жителей города. Тогда людям дали обещание, что после съемок команда смоет сажу.Увы, по окончании съемок на складах остались не только испорченные стены, но и мусор по углам. Люди были возмущены, что после окончания съемок киношники оставили здание ОКН в таком состоянии.После общественного резонанса команда приняла решение привести памятник в изначальный вид. Оставленный мусор выкинули, а стены отмыли. Однако в некоторых местах по углам сажу так и не стерли. В большей мере Парамоновские склады снова выглядят так, как и прежде, с огромными граффити и матами на стенах.