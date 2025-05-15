Пятерых юных ростовчан рекомендовали к поступлению в ГИТИС

Фото: МТС

В апреле 2025 года проходил предварительный онлайн-отбор в ГИТИС среди абитуриентов Ростовской области. По итогам четыре человека прошли на следующий очный этап прослушиваний по направлению актерское мастерство. Также один ростовчанин прошел офлайн-отбор в Краснодаре и был рекомендован на направление саунд-драмы. Прослушивание студентов из региона проходило на платформе МТС Линк в рамках образовательного проекта «Поколение М».Онлайн-отбор абитуриентов Ростовской области проводили педагоги ГИТИСа: старший преподаватель кафедры Екатерина Николаева и преподаватель Алексей Калинин. Для участия в онлайн-отборе студенты готовили чтецкую программу, состоявшую из басни, стихотворения и отрывка из прозаического произведения. На выступление каждому участнику отводилось до 10 минут. В рамках отбора звучали классические и современные литературные произведения. Эпизодически преподаватели ГИТИСа просили абитуриентов спеть песню или исполнить танец.По итогам консультаций четыре человека из Ростовской области были приглашены на второй этап отбора в ГИТИС. Ими стали ребята из Ростова, Азова, Новочеркасска. Второй этап пройдет уже очно, донские абитуриенты отправятся в Москву. Всего в онлайн-отборе приняли участие более 50 школьников и студентов со всего Южного федерального округа.Кроме онлайн-формата прослушиваний, в апреле МТС совместно с ГИТИСом организовали аналогичный отбор абитуриентов, но уже в офлайне. Отбор проходил в Краснодаре по двум направлениям: актерское мастерство и саунд-драма. Часть ростовских студентов приехали на краснодарское офлайн-мероприятие. В результате ростовчанин Андрей Лукьяненко получил приглашение на второй очный этап прослушиваний по направлению саунд-драмы. Данное направление – жанр, объединивший драматическую игру и музыку. Прослушивание проводил преподаватель кафедры саунд-драмы ГИТИСа, режиссер и актер театра «Центр драматургии и режиссуры», музыкант, звукорежиссер Александр Недомолкин.«На самом деле быть актером – это мечта с самого детства! Я всегда любил перевоплощаться, примерять на себя разные роли. Но сейчас осознаю, насколько серьезно я отношусь к этой мечте и готов посвятить ей свою жизнь. Участие в прослушиваниях в ГИТИС в этом проекте – это важный шаг на пути к моей цели», – поделился своими впечатлениями Андрей Лукьяненко.