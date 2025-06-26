Опасную продукцию нашли в магазинах торговой сети «Маяк» в Ростовской области

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Ростовский филиал Россельхознадзора сообщил о выявлении контрафактных товаров в торговых точках сети «Маяк», расположенных в Ростовской области.В период с 21 апреля по 6 июня контролирующим органом были организованы внеплановые проверки магазинов указанной сети в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия. В результате этих инспекций из 24 магазинов было конфисковано 900 кг продукции, представляющей опасность для здоровья потребителей.По данным ведомства, экспертиза 19 взятых проб показала фальсификацию в девяти образцах молочной продукции и одном образце мясной продукции. В мясном образце также обнаружен антибиотик тетрациклиновой группы, который представляет угрозу, так как тетрациклины могут проникать через плаценту, повреждая костную систему плода и вызывая необратимое изменение цвета зубов у плода и детей до восьми лет.Фальсифицированная продукция включала сливочное масло, произведенное ООО «РМК» (Ростовская область) и ООО «Фермерский продукт» (Ставропольский край), а также творог, изготовленный ИП Лукьянченко А. С. и ООО «Русмолоко» (Ставропольский край), продукцию ООО «Хладокомбинат Лабинский» (Краснодарский край) и ООО «Касленд» (Москва).В говяжьем фарше, произведенном ИП Громко В. В. (Волгоградская область), обнаружена ДНК свиньи, не указанная на этикетке. В говяжьих ребрах ООО «Тимашевск мясопродукт» (Краснодарский край) обнаружен антибиотик тетрациклинового ряда, как было сообщено представителями ведомства.По итогам проверок в отношении юридического лица и ответственных лиц сети «Маяк» возбуждено 24 административных дела. Всем нарушителям выписаны штрафы и выданы предписания об устранении выявленных нарушений.