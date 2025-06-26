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Донские таможенники передали в Минкультуры старинную монету

Донские таможенники передали в Минкультуры старинную монету

Работники таможенной службы Ростовской области передали Министерству культуры старинную монету. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Антикварный американский доллар был обнаружен в ходе осмотра багажа гражданки, прилетевшей из Ростова в Ташкент в 2020 году. Женщина пояснила, что чемодан для поездки ей предоставил родственник. О наличии в нем старинной монеты она не подозревала.

Согласно экспертной оценке, монета достоинством в один доллар США была отчеканена в 1884 году в городе Сан-Франциско. Предмет представляет собой культурную ценность.

В управлении отметили, что в отношении гражданки были возбуждены административные дела в связи с недекларированием товаров, подлежащих обязательному декларированию, а также за нарушение правил вывоза культурных ценностей.

На основании судебного решения монета была изъята и теперь будет передана в музейный фонд.
Фото: Южное таможенное управление
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