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Студента из Ростовской области насмерть задавило арматурой в поезде в Подмосковье

Студента из Ростовской области насмерть задавило арматурой в поезде в Подмосковье

Молодой студент из Ростовской области погиб под обломками арматуры в товарном вагоне в Подмосковье. Об этом сообщают «Известия».

Тело 19-летнего ростовчанина было найдено недалеко от Ивантеевки. Вместе с ним скончался его 18-летний товарищ, Всеволод из Петрозаводска. Молодые люди были объявлены пропавшими 21 июня, после чего поисковые отряды, полицейские и родственники вели поиски в течение нескольких дней.

По предварительным данным, парни собирались безбилетниками доехать до Ярославля в грузовом поезде. В вагоне, где они находились, перевозили металлические стержни. Во время движения поезда груз сместился, придавив насмерть обоих студентов. Их тела обнаружили лишь через несколько дней, когда разгружали вагон.
Фото: Donday
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