Гендиректору «Ростовводоканала» Евгению Юркину избрали меру пресечения
В Ростове-на-Дону избрали меру пресечения в отношении Евгения Юркина, главы "Ростовводоканала". По постановлению Ленинского районного суда от 20 июня Юркину предписано заключение под стражу сроком на месяц и 27 дней. По судебному решению руководитель предприятия водоснабжения Ростова пробудет в СИЗО до 14 августа.
По данным источника портала DonDay, задержание Евгения Юркина произошло на минувшей неделе. Причиной задержания стало подозрение в раскрытии конфиденциальной информации, относящейся к государственной тайне.
Юркин начал карьеру в сфере водоснабжения в 2010 году. Сначала он трудился в ООО "Водоканалстройкомплект", являющимся дочерней компанией ростовского водоканала, где занимался взаимодействием с партнерами по производственным вопросам. За время работы в этой структуре он продвинулся от ведущего инженера до руководителя.
В сентябре 2023 года Евгений Юркин официально вступил в должность генерального директора "Ростовводоканала".