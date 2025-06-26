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Гендиректору «Ростовводоканала» Евгению Юркину избрали меру пресечения

Гендиректору «Ростовводоканала» Евгению Юркину избрали меру пресечения

В Ростове-на-Дону избрали меру пресечения в отношении Евгения Юркина, главы "Ростовводоканала". По постановлению Ленинского районного суда от 20 июня Юркину предписано заключение под стражу сроком на месяц и 27 дней. По судебному решению руководитель предприятия водоснабжения Ростова пробудет в СИЗО до 14 августа.

По данным источника портала DonDay, задержание Евгения Юркина произошло на минувшей неделе. Причиной задержания стало подозрение в раскрытии конфиденциальной информации, относящейся к государственной тайне.

Юркин начал карьеру в сфере водоснабжения в 2010 году. Сначала он трудился в ООО "Водоканалстройкомплект", являющимся дочерней компанией ростовского водоканала, где занимался взаимодействием с партнерами по производственным вопросам. За время работы в этой структуре он продвинулся от ведущего инженера до руководителя.

В сентябре 2023 года Евгений Юркин официально вступил в должность генерального директора "Ростовводоканала".
Фото: Ростовводоканал
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