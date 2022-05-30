Жительница Ростовской области ищет 85-летнего отца, пропавшего неделю назад

Фото: ОМВД России по Неклиновскому району

Жительница Неклиновского района Ростовской области Наталья Белякова разыскивает 82-летнего отца. Василий Жданов пропал без вести неделю назад. Женщина обратилась с заявлением в полицию.Она рассказала правоохранителям, что ее папу зовут Василий Жданов. Он живет на 228-м участке в СНТ «Приморье» в хуторе Морской Чулек. 24 мая мужчину выписали из Центральной районной больницы, где он проходил лечение. Однако домой Василий не вернулся. С тех пор его никто не видел.Мужчина худощавый, среднего роста (около 170 сантиметров). У дедушки седые короткие волосы с залысиной и голубые глаза. Носит слуховой аппарат. При себе у него – паспорт гражданина РФ.Если вы что-то знаете о том, где может находиться Василий Жданов, сообщите в ОМВД России по Неклиновскому району по телефону: 8-928-155-22-66.