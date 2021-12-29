В Ростове разыскивают пропавшего 84-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт Юг

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 84-летнего мужчину. Василий Сидоров в течение суток не выходит на связь с родственниками.Мужчина вышел из собственного дома 10 января. Обратно он так и не вернулся. Родные незамедлительно обратились в полицию и к волонтерским отрядам, ведь Василий не ориентируется в пространстве и, скорее всего, заблудился. Пока никто не знает, куда он мог направиться.У пропавшего рост - 170 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и карие глаза. В день ухода он был одет в кожаную куртку, джинсы, светлого цвета и темную кепку. Обут в черные ботинки.Если вам что-то известно о том, где может находиться Василий Сидоров, сообщите по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.