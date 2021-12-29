Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове разыскивают пропавшего 84-летнего мужчину

В Ростове разыскивают пропавшего 84-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 84-летнего мужчину. Василий Сидоров в течение суток не выходит на связь с родственниками.

Мужчина вышел из собственного дома 10 января. Обратно он так и не вернулся. Родные незамедлительно обратились в полицию и к волонтерским отрядам, ведь Василий не ориентируется в пространстве и, скорее всего, заблудился. Пока никто не знает, куда он мог направиться.

У пропавшего рост - 170 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и карие глаза. В день ухода он был одет в кожаную куртку, джинсы, светлого цвета и темную кепку. Обут в черные ботинки.

Если вам что-то известно о том, где может находиться Василий Сидоров, сообщите по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.