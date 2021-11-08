В Ростовской области женщина разыскивает бывшего мужа, пропавшего без вести

Фото: РостовРу

Жительница Ростовской области объявила в розыск бывшего мужа, с которым не виделась несколько лет. О местонахождении 48-летнего Виктора Войтова из Белой Калитвы нет информации уже больше недели.В полицию пришла 45-летняя женщина. Она рассказала, что пропал ее бывший муж. Виктор Войтов работает развозчиком кислородных баллонов для станций напитков. Уже почти неделю, с 1 ноября, он не появляется на работе. Телефон Виктора отключен, а начальник и коллеги не знают о его местонахождении. У Виктора есть сын, который живет в Ростове, но и он последний раз связывался с отцом около месяца назад. Чтобы отыскать мужчину, бывшая супруга обратилась с заявлением в полицию.На вид ему - около 50 лет, у него среднее телосложение, глаза карие, черные волосы, с сединой, до плеч. В день исчезновения на нем были черные джинсы и кроссовки. Из примет: неопрятный внешний вид.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить в полицию по номеру: 102.