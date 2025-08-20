Жителям Ростовской области рассказали о незаконном вызове из отпуска

Фото: Нейросеть

Несмотря на скорое наступление осени, время отпусков продолжается. Однако, к удивлению граждан, стремящихся отдохнуть у моря и погреться на солнце, жители Ростовской области все чаще сталкиваются с ситуациями, когда руководители требуют их досрочного возвращения на работу из-за "срочных производственных потребностей".Руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области Ольга Баташева объяснила жителям региона, в каких обстоятельствах подобное прерывание отпуска противоречит закону.Следует отметить, что вызов из отпуска – это исключительная мера, допустимая только при наличии письменного согласия работника. При этом, в соответствии с трудовым законодательством РФ, даже при наличии согласия нельзя вызывать из отпуска беременных, несовершеннолетних, а также сотрудников, работающих во вредных условиях, например, в металлургической или химической отраслях.В случае досрочного возвращения на работу работодатель обязан компенсировать это сотруднику. Неиспользованные дни отпуска могут быть предоставлены в любое удобное для работника время в текущем году или добавлены к отпуску в следующем. Кроме того, день выхода на работу из отпуска должен оплачиваться как рабочий, а не как отпускной день.Важно знать, что работники вправе отстаивать свои интересы не только через инспекцию, но и через суд. Судебная практика показывает, что суды, как правило, принимают сторону работников в подобных разбирательствах.