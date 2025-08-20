Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителям Ростовской области рассказали о незаконном вызове из отпуска

Жителям Ростовской области рассказали о незаконном вызове из отпуска

Несмотря на скорое наступление осени, время отпусков продолжается. Однако, к удивлению граждан, стремящихся отдохнуть у моря и погреться на солнце, жители Ростовской области все чаще сталкиваются с ситуациями, когда руководители требуют их досрочного возвращения на работу из-за "срочных производственных потребностей".

Руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области Ольга Баташева объяснила жителям региона, в каких обстоятельствах подобное прерывание отпуска противоречит закону.

Следует отметить, что вызов из отпуска – это исключительная мера, допустимая только при наличии письменного согласия работника. При этом, в соответствии с трудовым законодательством РФ, даже при наличии согласия нельзя вызывать из отпуска беременных, несовершеннолетних, а также сотрудников, работающих во вредных условиях, например, в металлургической или химической отраслях.

В случае досрочного возвращения на работу работодатель обязан компенсировать это сотруднику. Неиспользованные дни отпуска могут быть предоставлены в любое удобное для работника время в текущем году или добавлены к отпуску в следующем. Кроме того, день выхода на работу из отпуска должен оплачиваться как рабочий, а не как отпускной день.

Важно знать, что работники вправе отстаивать свои интересы не только через инспекцию, но и через суд. Судебная практика показывает, что суды, как правило, принимают сторону работников в подобных разбирательствах.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.