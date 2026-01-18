Жителям Ростова порекомендовали соблюдать пост в Крещенский сочельник

Фото: Нейросеть

По народному календарю 18 января празднуют Крещенский сочельник. Этот день также называется Крещенский вечер, Голодный вечер или Второй сочельник. Праздник выпадает накануне Крещения. В этот день православные верующие придерживаются строгого поста до вечера.До V века Рождество и Крещение (Богоявление) отмечали в один день - 6 января (19 января по новому стилю). Перед праздником был сочельник.В 451 году торжества разделили. Также сочельников стало два - Рождественский и Крещенский.Название «сочельник» пошло от слова «сочиво». Так называется блюдо, которое верующие традиционно едят в этот день. Сочиво готовят из риса, пшеницы или других злаков с медом, сахаром, изюмом, сухофруктами или орехами.В этот день православные соблюдают строгий пост. Они не едят до вечера. После вся семья собирается за ужином, на котором подают постные блюда. Ограничения в еде в этот день считаются защитой от искушений и формированием духовной устойчивости.Также в этот день посещают церковь, освящают воду и купаются в проруби. Освященная в Крещенский сочельник вода считается святой, а купание в проруби в этот день очищает душу и приближает к Богу.На Руси в праздник гадали. Незамужние девушки смотрели в зеркало, чтобы увидеть образ суженого или узнать дату свадьбы. Семейные люди гадали на урожай и иные хозяйственные дела.Кроме этого, в канун Богоявления выходят колядовать. Люди наряжаются в необычные костюмы и ходят по дворам, распевая колядки. В домах им дают угощения или деньги в обмен на добрые пожелания. Люди верят, что отказавший колядующим хозяин столкнется с нищетой и болезнями.В Крещенский сочельник не стоит вступать в споры и ругаться. Этот день принято считать временем для смирения и прощения, а не для споров. Недопустимыми в этот день считаются и шумные вечеринки с громкой музыкой и развлечениями. Не рекомендуется впускать в дом бродячих животных. Люди верят, что в их образе может проникнуть нечисть. Не следует выносить мусор после захода солнца. Считается, что так можно «вынести» достаток из дома. Помимо этого, 18 января советуют не набирать святую воду с дурными мыслями. От этого вода потеряет свою чудодейственную силу.В Крещенский вечер особое внимание уделяется наблюдениям за природными явлениями. Люди говорят, что это даст подсказки на будущее. Так, если утром пошел снег, то стоит ожидать богатый урожай ранней гречихи. Также снегопад является хорошим знаком, который предвещает хороший рой пчел. Частый лай собак 18 января сулит изобилие дичи. Метель в праздничный день предвещает такую же погоду через три месяца.