В Ростове-на-Дону объявлен график служб на Крещение Господне
Донская столица готовится встретить один из важнейших православных праздников – Крещение Господне, или Богоявление, которое отмечается 19 января. Храмы Ростова-на-Дону опубликовали расписание богослужений, приуроченных к этому событию. Редакция DonDay собрала полную информацию о времени проведения литургий и освящения воды в ключевых церквях города.
В преддверии Крещения, 18 января, и в сам день праздника во всех православных храмах будут совершаться торжественные литургии и обряд Великого водосвятия. Этот обряд, совершаемый дважды, в Крещенский сочельник и в день Богоявления, наделяет воду особыми благодатными свойствами. Вода, освящённая в эти дни, считается великой святыней, способной исцелять и приносить духовное очищение. Верующие с благоговением пьют крещенскую воду натощак и окропляют ею свои жилища.
Важные детали о богослужениях и традициях Крещения
Всенощное бдение: Вечернее богослужение, совершаемое накануне больших праздников. В древности оно продолжалось всю ночь. После бдения, ближе к полуночи, верующие обычно направляются к крещенским купелям – специально организованным прорубям в форме креста в водоемах.
Великая вечерня: В день Крещения Господня, в отличие от обычной вечерни, читаются 13 паремий (отрывков из Священного Писания), повествующих о воде, свете и Богоявлении.
Расписание богослужений в храмах Ростова-на-Дону
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Станиславского, 58):
18 января: 6:30 – ранняя Божественная литургия, 9:00 – молебен перед иконой Божией Матери Донской с водоосвящением во время поздней литургии, 17:00 – всенощное бдение.
19 января: 9:00 – Великое водоосвящение (после поздней литургии), 17:00 – Великая вечерня.
Храм св. Иоанна Кронштадтского (пл. Народного Ополчения, 1):
18 января: 9:00 – литургия и Великое освящение воды. С 13:00 до 17:00 – освящение на подворье каждые полчаса. 17:00 – всенощное бдение.
19 января: 8:00 – литургия и Великое освящение воды. С 11:00 до 17:00 – освящение воды на подворье.
Храм св. Георгия Победоносца (ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 33):
18 января: 8:00 – литургия и Великое освящение воды. С 12:00 до 20:00 – освящение воды. 17:00 – всенощное бдение.
19 января: 8:00 – литургия и Великое освящение воды. С 11:00 до 20:00 – освящение воды.
Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Ткачева, 29):
18 января: 7:50 - Полунощница. Часы. Божественная литургия. 10:30 - Великая вечеря. Великое освящение воды. 11:00-20:00 - освящение воды. 17:00 - вечернее богослужение.
19 января: 8:00 - Часы. Божественная литургия. Великое освящение воды. 11:00-18:00 - освящение воды.
Храм Казанской иконы Божией Матери (пр. Космонавтов, 16А/32А):
18 января: 09:00 - Божественная Литургия. Великая вечерня. 11:30 - Великое освящение воды. 17:00 - Вечернее богослужение. C 11:30 до 22:00 - освящение воды.
19 января: 08:00 - Божественная Литургия. 10:30 - Великое освящение воды.
DonDay также напоминает, что места для крещенских купаний в Ростове-на-Дону уже определены.