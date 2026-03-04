Фото: Елена Хатламаджиян

Стала известна причина частичного откола мозаики в подземном переходе в центре Ростова. По данным редакции DonDay, плитка отвалилась после обрушения перегородки еще в начале марте.История с ремонтом подземных переходов в котором есть мозаичного панно, внесенное в реестр ОКН тянется не первый год. Общественники были обеспокоены, что в результате ремонтных работ мозаичное панно может рухнуть. Но в конечном результаты была разработана проектно-сметная документация, в которой предусматривалось использование метода внутренней гидроизоляции для проведения ремонта. Этот метод ранее не применяли на мозаике.Подготовительные работы к ремонту начались еще в конце февраля. Специалисты разделили подземное пространство массивным оггражением. А в марте уже взволнованные градозащитники сообщили, что площадь старого скола плитки увеличилась. При этом масштабных ремонтных работ еще даже не начиналось.Как выяснилось, всему виной стало ограждение, которое неизвестные толкнули прямо на стену с мозаикой.Мозаику обещают восстановить.