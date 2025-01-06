Какие существуют запреты в канун Рождества – 6 января

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Все православные в начале года готовятся к Рождественскому сочельнику с 6 по 7 января. История празднования этого особого дня уходит далеко в IV век.Одними из важнейших традиций в канун Рождества были походы на праздничные богослужения в церковь, приготовления 12 блюд, где главным считалось сочиво, состоящее из пшеницы, меда и орехов, а также колядование.Колядование – это обычай, уходящий корнями в язычество, но это, как правило разрешено, в отличие от гадания. Православная церковь не признает гадание.Под запретом также и всякого рода ругань с близкими и родными. Считается, что в этот день нужно попросить прощения у тех, кого вы могли обидеть.В сочельник верующие воздерживаются от трапезы и не садятся за стол до тех пор, пока на небе не загорится первая звезда. Однако, отмечают священнослужители, во время застолья всё же не следует переедать и злоупотреблять алкоголем.Хозяйкам стоит отложить генеральную уборку, а также шитье на другой день.Стоит также внимательно следить за погодой. Ясное небо в канун Рождества предвещало обильный урожай в летний период. Если в Рождество начиналась метель, это указывало на раннюю и теплую весну, а оттепель в этот день сулила холодные весенние месяцы. Снегопад утром на Рождество считался добрым знаком, обещающим прибыльный и успешный год.