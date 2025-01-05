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В Ростовской области ожидается мороз до -11 градусов в Рождественский сочельник.

В Ростовской области ожидается мороз до -11 градусов в Рождественский сочельник.
В Ростовской области ожидается похолодание в Рождественский сочельник. Ночью 6 января температура при прояснениях может понизиться до -11 градусов.

Днем столбики термометров поползут вверх и остановятся на значениях +1...-4 градуса.
Фото: Ростов.ру
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