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Ростовчанам, чьи дома пострадали от атаки БПЛА, выплатят по 15 тысяч рублей

Ростовчанам, чьи дома пострадали от атаки БПЛА, выплатят по 15 тысяч рублей
Граждане, чьи дома пострадали от обломков беспилотных летательных аппаратов в Ростове, получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на Мхитара Данеляна, заместителя главы администрации Первомайского района.

38 человек уже получили выплаты из резервного фонда. В остальных 22 квартирах Первомайского района продолжаются работы по замене окон и ремонту балконов.

ЧП произошло в ночь на 8 февраля. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на Сельмаше были повреждены 14 многоквартирных домов. Особенно пострадали дома на улицах Вильнюсской, Веры Пановой и 1-й Конной Армии.

Через неделю аналогичное происшествие случилось в Железнодорожном районе. Часть дрона упала на территории частного дома по адресу: улица Ермака, 34. Жильцов эвакуировали, на место прибыли экстренные службы. Им потребовалось несколько часов, чтобы обезвредить упавшие фрагменты.
Фото: Дондей
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