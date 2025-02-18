Ростовчанам, чьи дома пострадали от атаки БПЛА, выплатят по 15 тысяч рублей

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Граждане, чьи дома пострадали от обломков беспилотных летательных аппаратов в Ростове, получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на Мхитара Данеляна, заместителя главы администрации Первомайского района.38 человек уже получили выплаты из резервного фонда. В остальных 22 квартирах Первомайского района продолжаются работы по замене окон и ремонту балконов.ЧП произошло в ночь на 8 февраля. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на Сельмаше были повреждены 14 многоквартирных домов. Особенно пострадали дома на улицах Вильнюсской, Веры Пановой и 1-й Конной Армии.Через неделю аналогичное происшествие случилось в Железнодорожном районе. Часть дрона упала на территории частного дома по адресу: улица Ермака, 34. Жильцов эвакуировали, на место прибыли экстренные службы. Им потребовалось несколько часов, чтобы обезвредить упавшие фрагменты.