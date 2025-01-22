Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Зверево пожаловались на стаю бродячих собак у школы №5

Жители Зверево пожаловались на стаю бродячих собак у школы №5
В Ростовской области жители Зверево пожаловались на стаю бродячих собак. Свои возмущения люди написали в городских интернет-пабликах 21 января.

По словам местных жителей, бездомные животные часто прогуливаются рядом со школой № 5 на улице Школьной. Также их часто можно заметить в центральном парке на улице Рижской. Четвероногие ведут себя агрессивно, когда видят пешеходов: лают и преследуют их.

- Детей отпускать на уроки и прогулку страшно. Неизвестно, что у этих животных на уме. Вдруг набросятся! — написал житель Зверево.

Горожане обеспокоены ситуацией и просят разобраться в проблеме.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.