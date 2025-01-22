Жители Зверево пожаловались на стаю бродячих собак у школы №5

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В Ростовской области жители Зверево пожаловались на стаю бродячих собак. Свои возмущения люди написали в городских интернет-пабликах 21 января.По словам местных жителей, бездомные животные часто прогуливаются рядом со школой № 5 на улице Школьной. Также их часто можно заметить в центральном парке на улице Рижской. Четвероногие ведут себя агрессивно, когда видят пешеходов: лают и преследуют их.- Детей отпускать на уроки и прогулку страшно. Неизвестно, что у этих животных на уме. Вдруг набросятся! — написал житель Зверево.Горожане обеспокоены ситуацией и просят разобраться в проблеме.