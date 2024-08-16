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В Ростове стая собак набросилась на женщину с ребенком

В Ростове стая собак набросилась на женщину с ребенком
Жители Ростова пожаловались на стаю бродячих собак на улице Тимофеева, 13/1 15 августа. Женщина с ребенком едва не пострадала от агрессивных бродячих собак. Кадрами инцидента поделились в соцсетях

На видео можно увидеть, как местная жительница с маленьким ребёнком на руках и девочка-подросток пытаются попасть в подъезд. В это время три собаки громко лают и пытаются напасть на них. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как рассказывают местные жители, они обращались в управляющую компанию, но проблема так и не была решена.

- Кроме того, собачники построили будки этим животным, прикармливают их! - жалуются в соцсетях.

Жители Ростова-на-Дону обращаются с просьбой обратить внимание на проблему. Они боятся выходить на улицу с детьми из-за возможного нападения агрессивных животных.
Фото: соцсети
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