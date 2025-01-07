Стая бродячих собак напала на женщину в Азове

Фото: соцсцети.

В городе Азове Ростовской области на местную жительницу напала стая бродячих собак. Информация об этом появилась в соцсетях 7 января.По информации, инцидент произошел, когда женщина шла через парк культуры и отдыха на работу. Внезапно на ее пути появились несколько агрессивных собак. Животные начали лаять на женщину, а затем напали на нее.Женщина пыталась защититься от собак, но одна из них укусила ее за ногу.Местные жители обеспокоены произошедшим и просят городские власти принять меры для решения этой проблемы.