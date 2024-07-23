Жители Ростовской области увидят июльский звездопад 29 июля
Жители Ростовской области этим летом смогут стать свидетелями еще одного звездопада. Метеорный поток Южных дельта-Акварид начался 12 июля, но его пик активности приходится в ночь на 29 июля. Именно в этот период в атмосфере Земли сгорит больше всего метеоров. Об этом сообщил DonDay со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка Горького Николая Дёмина.
— Данный метеорный поток имеет активность 15-20 метеоров в час и по этому показателю может быть отнесен к потокам средней активности, — рассказал ученый.
Звездопад будет видно в районе одной из самых ярких звезд созвездия Водолея — Дельты Водолея. На латыни название скопления звезд звучит как Aquaris, поэтому поток и называют дельта-Акваридами.
Помимо Южных, есть еще и Северные дельта-Аквариды. Радиант их потока находится там же — в созвездии Водолея. Этот поток активен в середине августа.
Доподлинно до сих пор неизвестно, благодаря какому родительскому телу возник поток и является ли он общим для дельта-Акварид. Не исключено, что их соседство — всего лишь случайность. Ученые предполагают, что звездопад появился, когда орбиту Земли пересекли комета 96Р/Макхольца или одна из комет семейства Крахта либо Марсдена.
Лучше всего метеорный поток будет видно в предутренние часы в 40 километрах от города, где меньше источников света. Единственное, что может помешать любоваться метеорами в этом году, — Луна. Дело в том, что максимум потока ожидается вблизи полнолуния. Поэтому из-за яркого спутника рассмотреть в небе вспышки будет куда сложнее. А вот Северные дельта-Аквариды появятся на две недели позже, когда на небе исчезнет половина Луны.