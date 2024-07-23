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Жители Ростовской области увидят июльский звездопад 29 июля

Жители Ростовской области увидят июльский звездопад 29 июля
Жители Ростовской области этим летом смогут стать свидетелями еще одного звездопада. Метеорный поток Южных дельта-Акварид начался 12 июля, но его пик активности приходится в ночь на 29 июля. Именно в этот период в атмосфере Земли сгорит больше всего метеоров. Об этом сообщил DonDay со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка Горького Николая Дёмина.

— Данный метеорный поток имеет активность 15-20 метеоров в час и по этому показателю может быть отнесен к потокам средней активности, — рассказал ученый.

Звездопад будет видно в районе одной из самых ярких звезд созвездия Водолея — Дельты Водолея. На латыни название скопления звезд звучит как Aquaris, поэтому поток и называют дельта-Акваридами.

Помимо Южных, есть еще и Северные дельта-Аквариды. Радиант их потока находится там же — в созвездии Водолея. Этот поток активен в середине августа.

Доподлинно до сих пор неизвестно, благодаря какому родительскому телу возник поток и является ли он общим для дельта-Акварид. Не исключено, что их соседство — всего лишь случайность. Ученые предполагают, что звездопад появился, когда орбиту Земли пересекли комета 96Р/Макхольца или одна из комет семейства Крахта либо Марсдена.

Лучше всего метеорный поток будет видно в предутренние часы в 40 километрах от города, где меньше источников света. Единственное, что может помешать любоваться метеорами в этом году, — Луна. Дело в том, что максимум потока ожидается вблизи полнолуния. Поэтому из-за яркого спутника рассмотреть в небе вспышки будет куда сложнее. А вот Северные дельта-Аквариды появятся на две недели позже, когда на небе исчезнет половина Луны.
Фото: Николай Дёмин.
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