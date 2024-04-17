Фото: Николай Викулов

Жители Ростовской области в этом году станут свидетелями очередного весеннего звездопада. Метеорный поток Эта-Аквариды будет активен с 15 апреля по 27 мая, с пиком активности в ночь на 6 мая.- Этот поток иногда называют "майским метеорным потоком Аквариды". Заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Демин рассказал DonDay.ru, что это необходимо уточнить, поскольку в июле будет второй метеорный поток с радиантом в созвездии Аквилы - метеорный поток Дельта-Аквилы.Метеоры возникают в результате сгорания пыли, оставленной кометами и астероидами. Когда Земля, вращающаяся вокруг Солнца, пересекает метеор, его частицы на огромной скорости сталкиваются с атмосферой. В результате столкновения с молекулами газа метеорное тело нагревается, разрушается, плавится и испаряется, оставляя за собой световой след.Поток Эта Акварида появился благодаря комете 1P/Halley, первой комете, для которой была доказана периодичность (75-76 лет) и рассчитана орбита вокруг Солнца. Последний раз космический объект наблюдался в Солнечной системе в марте 1986 года. Следующая вернется к июлю 2061 года.- Согласно прогнозам, активность падающих звезд в этом году ожидается на среднем уровне около 40-50 метеоров в час, но в некоторые годы наблюдаются всплески активности, когда можно заметить до 70 "падающих звезд" за час, - добавил Николай Демин.В мае 2024 года условия будут благоприятны для наблюдений за Эта Акварида. В период максимальной активности падающих звезд Луна будет близка к фазе новолуния и не помешает наблюдениям.По словам Николая Демина, радиант потока находится в созвездии Водолея и будет виден весной в утренние часы на юго-востоке, но не выше горизонта Это значит, что сами метеоры лучше всего наблюдать ближе к ночи, после 02:00 по московскому времени.Чтобы увидеть как можно больше ярких метеоров, лучше выехать за город. В идеале нужно находиться в 40 км от густонаселенных районов с открытым горизонтом.