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На новой рабочей неделе в Ростове потеплеет до +33 градусов

На новой рабочей неделе в Ростове потеплеет до +33 градусов
В Ростове на новой рабочей неделе потеплеет до +33 градусов. Об этом сообщили в Гисметео.

В понедельник, 21 июля, после обеда температура поднимется до +33 градусов. К вечеру опустится до +26. Осадков не ожидается.

Во вторник и среду порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +33 градусов, а вечером – до +27.

В четверг, 24 июля, есть вероятность небольшого дождя. Днем воздух прогреется до +31 градуса. К ночи похолодает до +26 градусов.

В пятницу синоптики прогнозируют солнечный день. Днем температура поднимется до +31 градуса. К ночи опустится до +26.
Фото: Дондей
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