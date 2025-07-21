На новой рабочей неделе в Ростове потеплеет до +33 градусов

Фото: Дондей

В Ростове на новой рабочей неделе потеплеет до +33 градусов. Об этом сообщили в Гисметео.В понедельник, 21 июля, после обеда температура поднимется до +33 градусов. К вечеру опустится до +26. Осадков не ожидается.Во вторник и среду порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +33 градусов, а вечером – до +27.В четверг, 24 июля, есть вероятность небольшого дождя. Днем воздух прогреется до +31 градуса. К ночи похолодает до +26 градусов.В пятницу синоптики прогнозируют солнечный день. Днем температура поднимется до +31 градуса. К ночи опустится до +26.