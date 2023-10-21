В ночь на 22 октября жители Ростовской области увидят метеорный поток Ориониды

Фото: Николай Дёмин.

Жители Ростовской области станут свидетелями октябрьского метеорного потока — Ориониды. Об этом сообщил DonDay.ru со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка Горького Николая Дёмина.Звездопад начался 2 октября и продлится до 7 ноября. Пик его активности приходится на ночь на 22 октября. Именно тогда через атмосферу Земли пройдет наибольшее количество частичек космической пыли, оставленной кометой Галлея в виде шлейфа. В час будет видно более 25 падающих звезд.Ростовский ученый отметил, что метеоры видно будет по всему небосводу. Наблюдать Ориониды лучше всего после полуночи.— Условия видимости в этом году благоприятны, — добавил Николай Дёмин. — Максимум потока совпадает с первой четвертью фазы Луны. А значит, спутник существенно не помешает наблюдениям.Поток Ориониды связан со знаменитой кометой Галлея — первой кометой в истории, для которой вычислили орбиту и определили период обращения вокруг Солнца. Полный оборот вокруг светила она совершает примерно за 75 лет.Первое подтвержденное наблюдение кометы Галлея относится к 240 году до нашей эры. Последний раз небесное тело возвращалось в Солнечную систему 9 февраля 1986 года. В следующий раз оно приблизится к Земле 28 июля 2061 года.