В Ростове власти планируют поднять цены на проезд в общественном транспорте

В администрации Ростова-на-Дону не исключают возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил директор департамента транспорта Константин Лашенко.

По его словам, вопрос о пересмотре тарифов связан с ростом расходов на топливо, обслуживание транспорта, материалы и коммунальные услуги. Лашенко подчеркнул, что сейчас рассматривается обоснованность изменения платы за проезд.

В данный момент стоимость проезда в автобусах составляет 39 рублей при оплате наличными и 36 рублей – картой. В трамваях и троллейбусах цена фиксированная – 34 рубля, независимо от способа оплаты.
