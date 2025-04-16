Из-за строительства Западной хорды могут пострадать краснокнижные растения в Ростове

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В Ростове-на-Дону активисты выразили опасения, что строительство «Западной хорды» может привести к исчезновению краснокнижных растений.15 апреля в Ростовском областном суде прошло очередное заседание по делу о строительстве «Западной хорды». Жители города выступают против нового плана, который предполагает вырубку Кумженской рощи. Они настаивают на возврате к первоначальному варианту генплана 2018 года, не предусматривающему уничтожение зеленых насаждений и жилых домов.Строительство «Западной хорды» началось в 2021 году, и с тех пор в генплан вносились многочисленные изменения. Власти выбрали вариант, включающий изъятие имущества и вырубку деревьев, что вызвало недовольство среди ростовчан.На последнем заседании истцы предоставили данные о редком растении, растущем в Кумженской роще — пармелине липовой, занесённой в Красную книгу Ростовской области. Пармелина встречается на коре липы, ясеня, клёна и дуба, а также в смешанных и широколиственных лесах и старинных парках.Согласно Красной книге, статус пармелины неопределенный, но она требует природоохранных мер. Активисты считают, что это является основанием для отказа от вырубки деревьев в роще. Они предложили привлечь Министерство природных ресурсов к участию в процессе, но суд отклонил это ходатайство.