Суд отклонил подписи, собранные активистами против строительства «Западной хорды»

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В Ростовском областном суде 13 марта состоялось заседание по делу о «Западной хорде». В конце декабря 2024 года жители Ростова-на-Дону обратились в суд с коллективным иском к городской думе с требованием пересмотреть изменения в генеральный план города, касающиеся строительства «Западной хорды». К началу заседания в суд поступило 93 заявления.В суд было подано ходатайство о приобщении к материалам дела копий подписей граждан, которые выступают против строительства «Западной хорды» с выходом на мост на Западном шоссе. Этот вариант хорды затрагивает территорию Кумженской рощи.- В удовлетворении ходатайства о принятии подписей в количестве 3 316 отказать, поскольку форма присоединения к коллективному иску регламентирована Кодексом административного судопроизводства, в данном случае такой порядок не соблюден, - сказала судья во время заседания.«Западная хорда» — это часть масштабного инфраструктурного проекта, известного как Ростовское транспортное кольцо. Общая протяжённость кольца должна составить около 110 километров.Цель проекта — улучшить транспортную доступность западной части Ростова-на-Дону, снизить количество грузовиков в центре города и уменьшить напряжённость на въезде в Ростов со стороны Таганрога.Изначально предполагалось, что новая трасса не будет проходить через Кумженскую рощу. Однако в 2021 году в генеральный план города были внесены изменения.Ростовчане опасаются, что строительство по новому плану может привести к сносу частной собственности граждан, утрате исторической части станицы Гниловской, городского Кумженского леса и памятников культуры.