Ростовчане обратились к губернатору с просьбой остановить строительство «Западной хорды»

Фото: Правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале о зажжении Вечного огня на мемориальном комплексе в Кумженской роще. В комментариях жители Ростова выразили обеспокоенность тем, что мемориал находится рядом с планируемым строительством «Западной хорды». Горожане вновь обратились с просьбой сохранить Кумженскую рощу.История застройки Кумжи продолжается уже несколько лет. Согласно новому Генплану, автомобильная трасса должна пройти через Кумженскую рощу и станицу Гниловскую. Жители считают, что такой вариант строительства приведет к вырубке деревьев, лишит их жилья и затронет археологические памятники.В роще также растет краснокнижное растение – пармелина липовая. Это еще одна причина, по которой нельзя вырубать деревья в этом месте.Горожане просят оставить рощу в покое, чтобы сохранить хотя бы один уголок природы в городе.- Существует альтернативный вариант прохождения автодороги «Западная хорда», не затрагивая Кумженскую рощу и, в том числе, мемориал памяти ВОВ, — пишут местные жители в комментариях.В Министерстве транспорта Ростовской области отреагировали на недовольство жителей. В ведомстве заявили, что изменение маршрута Ростовского транспортного кольца не оправданно. Они подчеркнули, что строительство дороги не затронет мемориальный комплекс «Кумженская роща».- Расстояние от проектируемого моста до границы мемориального комплекса – 180 м (по существующей подъездной дороге, тротуару) и 98 м (кратчайшее расстояние до моста над р. Мертвый Донец). Трасса дороги проходит над Кумженской рощей и существующие пешеходные дорожки и подъездную дорогу к мемориальному комплексу не перекрывает, — написали в ведомстве.Ростовчане выступают против строительства, несмотря на доводы ведомств. Они оставляют комментарии в соцсетях губернатора.