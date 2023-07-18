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Ростовчане пожаловались на огромную дыру в салоне автобуса № 35

Ростовчане пожаловались на огромную дыру в салоне автобуса № 35
Жители Ростова пожаловались на огромную пробоину в салоне автобуса № 35. Кадры с места горожане опубликовали 18 июня в соцсетях.

По словам ростовчан, провал образовался в автобусе, следовавшем по маршруту Верхний Темерник – Центральный рынок. На кадрах видно, что между пассажирскими сидениями появилась дыра. Сквозь пробоину виднеются асфальт и запчасти общественного транспорта.

- Вот так не заметишь ловушку и уйдешь без ноги, - возмутились горожане.

Не исключено, что ростовчане пострадают в салоне автобуса. Вероятно, пассажиры могут не заметить дыру и провалиться в «ловушку» ногой.

При каких обстоятельствах в полу появилась пробоина, неизвестно. Однако автобус следует отправить на ремонт, чтобы избежать ЧП.

Добавим, что сообщить о состоянии автобуса можно в Роспотребнадзор или Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. Кроме того, с жалобой можно обратиться в транспортную компанию.
Фото: соцсети.
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