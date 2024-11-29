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Жители Ростова в ноябре начали украшать свои дома к Новому году

Жители Ростова в ноябре начали украшать свои дома к Новому году
Ростовчане начали украшать дома к Новому году в ноябре. Кадры яркого двора публикуют жители в соцсетях 28 ноября.

В соцсетях распространяют видео жителей улицы Башкирской, которые украсили придомовую территорию. Люди повесили гирлянды, установили елку и даже намотали мишуру на перила.

- Красиво и празднично, - пишут пользователи в комментариях под постом.

Многих ростовчан удивила ранняя подготовка к главному празднику. Некоторые запереживали, что украшения вскоре либо украдут, либо их снесет сильным ветром, а вандалы и вовсе могут испортить фигуры. Однако многие считают, что такие дома создают уже сейчас праздничное настроение.
Фото: СоцСети
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