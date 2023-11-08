Новогодние украшения и елка в Ростове появятся к 20 декабря

Фото: DonDay.ru.

Власти Ростова занялись вопросом украшения города к Новому году. Как сообщили в администрации донской столицы, концепцию комплексного оформления разработают к 15 ноября.Как именно украсят Ростов, не уточняется. Очевидно, на улицах города появятся тематические фотозоны, декорации, а в парке Горького традиционно установят главную елку. Завершить оформление донской столицы планируют к 20 декабря.В прошлом году, накануне 2023-го, администрация Ростова потратила порядка восьми миллионов рублей на монтаж и обслуживание новогодних украшений. Какие суммы потребуются для оформления города к 2024 Новому году, неизвестно.