Жители нескольких СНТ в Ростове рискуют остаться без света в новогоднюю ночь

Фото: дондей

В Ростове в Октябрьском районе жители нескольких СНТ систематически остаются отрезанными от цивилизации. В СНТ «Энергия», «Звезда», «Спутник», «Мир», «Авангард» и «За дружбу» наблюдаются проблемы с электричеством уже на протяжении четырех лет. Историей своей повседневной жизни в сложных условиях жильцы поделились с DonDay.В семи садовых товариществах проживает семьи с детьми и пожилые люди. Всего жителей насчитывается около 5 тысяч. Проблемы с электричеством и отоплением начались в 2020 году. По словам жительницы СНТ «Энергия» Ольги Мартын, частые отключения света начались с тех пор, как в районе начали отстраивать коммерческое объекты - супермаркеты, бани и сауны. Мощностей стало не хватать. Чтобы обеспечить светом магазины и коммерческие здания, ресурс стали «забирать» у жителей.- Улица вечером вся горит в рекламных огнях! А мы мерзнем и сидим со свечами. Есть уверенность в том, что электроэнергию просто подают в магазины, а на нас экономят. Свет в торговых точках есть всегда при любых обстоятельствах, - рассказала Маточкина Анна из СНТ «Звезда».По словам жителей, от электричества напрямую зависит отопление. Соответственно, когда в СНТ нет света — нет и тепла. Люди сидят в холодных домах зимой, а летом не могут воспользоваться кондиционером.В нашем районе - современные частные домовладения, где постоянно проживают молодые семьи с детьми. Мы досматриваем престарелых родителей, папа мой - офицер в отставке, инвалид 1 группы. Такие отключения света просто недопустимы для обычной жизни, - жалуются люди. - Мы писали жалобы и обращались во всевозможные инстанции, но помощи так и не дождались.Электричеством СНТ обеспечивает АО «Оборонэнерго». DonDay связался с ресурсоснабжающей организацией, чтобы узнать причину постоянных отключений. В компании заявили, что периодические отключения — это все технические работы.- Все отключения это лишь техническое обслуживание оборудования. Мы пытаемся предотвратить будущие более масштабные коммунальные аварии. Поэтому проводить отключение электроэнергии необходимо, - ответили в «Оборонэнерго».Однако технические работы проводили и раньше, но так часто отключений не было. В прошлый Новый год 31 декабря жители СНТ сидели без света до 22.00. Ростовчане надеются, что в этом году им не отключат свет хотя бы на праздник.